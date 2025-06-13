Названы имена высокопоставленных чиновников, погибших при атаке Израиля на Иран

БАКУ /Trend/ - В результате воздушного военного удара Израиля по Ирану на данный момент известно о гибели пятерых военных и высокопоставленных должностных лиц.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, среди погибших высокопоставленных военных - главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также командующий штабом «Хатем аль-Анбия» Гуламали Рашид.

Также погибли депутат иранского парламента и бывший председатель Организации по атомной энергии Фирудин Аббаси и иранский физик, ректор Исламского университета Азад Мохаммед Мехди Тегеранчи.

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