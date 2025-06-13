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Иранская АЭС в Бушере не подверглась атаке - МАГАТЭ

Политика Материалы 13 июня 2025 09:46 (UTC +04:00)
Иранская АЭС в Бушере не подверглась атаке - МАГАТЭ

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что иранская атомная электростанция в Бушере не подвергалась израильским ударам, передает Trend.

"Иранские власти проинформировали МАГАТЭ, что АЭС в Бушере не подвергалась атаке, а на объекте в Натанзе не зафиксировано повышения уровня радиации", - заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что ядерный объект в Натанзе стал одной из целей израильских ударов. "Агентство внимательно следит за крайне тревожной ситуацией в Иране", - отметил Гросси.

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