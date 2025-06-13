В Тебризе в результате израильской атаки погибли три человека

БАКУ /Trend/ - В результате военной атаки Израиля на Иран в городе Тебриз погибли три человека.

Как передает в пятницу Trend, об этом на брифинге сообщил генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Ирана Меджид Ферши.

По его словам, еще шесть человек получили ранения.

Ферши подчеркнул, что в Тебризе были обстреляны девять военных объектов и пунктов, а в городе Марага - одна военная база.

Отметим, что 13 июня в результате израильского военного авиаудара по Ирану погибло множество военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

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