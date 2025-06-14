КСИР нанес ответные авиаудары по израильским военным объектам в ходе операции

БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о проведении авиаударов по израильским военным целям в ответ на авиаудары Израиля по Ирану, передает Trend.

Как говорится в заявлении КСИР, ответные удары были направлены на военно-промышленные центры Израиля, занимающиеся производством ракет, боеприпасов и другой военной техники.

Иранская сторона отмечает, что операция проводилась в координации всех ведомств и что безопасность страны является «красной линией» для вооружённых сил.

Отметим, что 13 июня Израиль начал авиаудары по территории Ирана, в результате которых погибли высокопоставленные военные, включая начальника штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего КСИР Хоссейна Салами, командующего штабом Хатем аль-Анбия Голамали Рашида, а также шесть учёных-атомщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти события Иран обратился с запросом о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН.