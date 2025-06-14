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Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)

Культура Материалы 14 июня 2025 15:43 (UTC +04:00)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр кукол принял участие в Международном фестивале кукольных театров "Демменифест – 2025", который проходит с 10 по 16 июня в Санкт-Петербурге, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Зрители увидели необычный спектакль "Дерево иннаб", посвящённый легендарному генералу, дважды Герою Советского Союза Ази Асланову (1910–1944). Постановка особенна тем, что создана в редком жанре "чёрного кабинета" - театральной магии, где актёров не видно, а куклы словно движутся сами по себе. Всё дело в черных бархатных костюмах, перчатках и особом освещении, которое стирает границы между реальностью и иллюзией.

Режиссёром спектакля стал главный постановщик театра Анар Мамедов, художник - Игбал Алиев. В постановке также отображены реальные письма и мемуары Ази Асланова, что придало ей особой глубины и эмоциональности. Образы героев оживили актёры Рауф Бабаев, Лина Мамедова и Араз Гасанли.

В финале фестиваля азербайджанская труппа получила почётный диплом - заслуженное признание за креативность и бережное отношение к исторической памяти.

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Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
Куклы, история и магия черного кабинета: Азербайджанский театр покоряет Петербург (ФОТО)
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