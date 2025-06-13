Трамп напомнил Ирану о 60-дневном ультиматуме по ядерному соглашению

БАКУ /Trend/ - На фоне напряженности между Израилем и Ираном Президент США Дональд Трамп напомнил, что поставил Тегерану 60-дневный ультиматум о заключении соглашения по ядерной программе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации главы Белого дома в аккаунте в социальной сети.

"Два месяца назад я поставил Ирану 60-дневный ультиматум о "заключении сделки". Им следовало бы это сделать. Сегодня уже 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли это осилить. Теперь у них, возможно, есть второй шанс", - отметил Трамп.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица.

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