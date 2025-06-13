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Стармер призвал Иран и Израиль снизить напряженность

В мире Материалы 13 июня 2025 10:50 (UTC +04:00)
Стармер призвал Иран и Израиль снизить напряженность
Фото: Keir Starmer / X

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил обеспокоенность в связи с ударами Израиля по территории Ирана и призвал стороны снизить напряженность.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на The Daily Telegraph.

"Мы призываем все стороны отступить и немедленно снизить напряжённость. Эскалация в регионе не принесет пользы никому. Сейчас необходимо проявить сдержанность, сохранять спокойствие и вернуться к дипломатическим усилиям", - заявил глава британского правительства.

Отметим, что 13 июня в результате израильского военного авиаудара по Ирану погибло множество военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

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