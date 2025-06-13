Из Ирана в Азербайджан будут эвакуированы представители ряда стран

БАКУ /Trend/ - Кризисная ситуация, возникшая в Иране, привела к эвакуации граждан некоторых стран, находящихся в настоящее время там.

Как сообщает Trend, на основании обращений к Азербайджану наша страна оказывает поддержку в проведении эвакуации из Ирана.

Так, в результате принятых соответствующих мер в ближайшие дни планируется эвакуация сухопутным путем из Ирана в Азербайджан представителей и граждан ряда стран, в том числе около 90 представителей актерской и художественной среды, среди которых - находившиеся в Иране 51 участник Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского, народный артист Российской Федерации, режиссёр Фёдор Бондарчук, другие граждане России и иных стран.

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