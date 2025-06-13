Большая часть ипотечных кредитов выдается в Баку - министр

БАКУ /Trend/ - 78 процентов ипотечных кредитов приходится на город Баку, 22 процента - на другие города и районы республики.

Об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

Министр подчеркнул, что в целях улучшения жилищных условий населения, работающего в регионах, посредством ипотечного кредитования создан доступ к ипотечным кредитам и для налогоплательщиков-физических лиц с упрощенной системой налогообложения.

"При этом ипотечные кредиты выдаются уполномоченными банками на основании соответствующих заявлений населения через систему электронной ипотеки. При этом никаких ограничений по местоположению приобретаемой жилой площади не предусмотрено", - отметил С.Бабаев.

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