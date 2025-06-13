Генсек НАТО прокомментировал авиаудары Израиля по Ирану

БАКУ /Trend/ - Израиль предпринял односторонние действия против Ирана.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рутте, сообщает Trend.

"Это шаг, предпринятый Израилем в одностороннем порядке. Союзники по НАТО и, прежде всего США, должны выступить посредниками в снижении напряженности. Я знаю, что они уже работают в этом направлении", - сказал он.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица.

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