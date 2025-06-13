Президент Ильхам Алиев: Сегодня система здравоохранения Азербайджана обладает высококвалифицированным кадровым потенциалом

БАКУ /Trend/ - Сегодня система здравоохранения Азербайджана обладает прочной материально-технической базой и высококвалифицированным кадровым потенциалом, создающими достаточно широкие возможности для современных методов обследования и лечения. В нашей республике последовательно реализуются проекты и государственные программы, предусматривающие ускоренное развитие отдельных направлений здравоохранения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, направленном участникам первого Конгресса онкологов стран-членов Организации тюркских государств.

"С чувством удовлетворения приветствую организацию в столице нашей страны первого подобного мероприятия на актуальную тему с целью повышения внимания к проблемам здоровья, с которыми все чаще сталкиваются люди, и считаю это особым выражением значения, придаваемого успешному пути, пройденному онкологической службой в Азербайджане за последние годы, и ее достижениям.

Стимулирование Организацией тюркских государств всестороннего сотрудничества, направленного на достижение общих целей, выводит на передний план необходимость совместного использования нашими странами накопленного ценного опыта и укрепления общих усилий в решении проблем.

С этой точки зрения похвально, что широкие дискуссии и подробные обсуждения, которые будут проведены в ходе Конгресса ведущими специалистами из различных уголков мира на основе последних достижений медицинской науки, охватят многие важные аспекты проблем, стоящих перед учреждениями здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств.

Верю, что ваш Конгресс своей научной и практической значимостью внесет вклад в дальнейшее совершенствование существующих методов лечения, определит основные приоритеты будущего взаимодействия онкологов стран тюркского мира", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.