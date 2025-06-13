Еще одна страна закрыла небо из-за напряженности между Ираном и Израилем

БАКУ /Trend/ - Иордания закрыла воздушное пространство вслед за Ираном, Ираком и Израилем.
Об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на Комиссию по регулированию гражданской авиации королевства (CARC), передает в пятницу Trend
Главный комиссар CARC Хайтам Мисто заявил, что решение принято в соответствии с международными стандартами гражданской авиации и обязательствами по обеспечению безопасности полетов. Он подчеркнул, что закрытие воздушного пространства является частью превентивных мер, направленных на защиту пассажиров и обеспечение безопасности гражданских воздушных судов.
В CARC также сообщили, что поддерживается связь с авиакомпаниями, которым оперативно предоставляется необходимая информация.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!