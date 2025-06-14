Фёдор Бондарчук поблагодарил Президента Ильхама Алиева за помощь в эвакуации граждан России из Ирана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Я хотел поблагодарить Президента Ильхама Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал в интервью CBC Народный артист Российской Федерации, режиссёр Фёдор Бондарчук в ходе эвакуации граждан зарубежных стран через ирано-азербайджанскую границу.

«На самом деле, помогали все. Должен сказать про посольство России в Тегеране и консульство. Нас довели до практически двери и границы», - сказал он.

Бондарчук также выразил благодарность министерству культуры Российской Федерации.

«В группе 90 человек, все живые и здоровые. Они сейчас переходят границу. Часть из них улетит сегодня, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Мы все немного устали», - сказал Бондарчук.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное Обещание III»: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к человеческим жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.