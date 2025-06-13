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Обсуждено партнерство Азербайджана и НАТО (ФОТО)

Политика Материалы 13 июня 2025 20:38 (UTC +04:00)
Обсуждено партнерство Азербайджана и НАТО (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности Джеймс Аппатурай встретился с заместителем министра энергетики Азербайджана Орханом Зейналовым в рамках Диалога по энергетической безопасности Азербайджан-НАТО.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации на странице миссии Азербайджана при НАТО в социальной сети.

Было отмечено, что в ходе беседы были обсуждены партнерство Азербайджан-НАТО, вклад Азербайджана в энергетическую безопасность союзников и партнеров по НАТО, а также ЕС, переход на зеленую энергию и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Обсуждено партнерство Азербайджана и НАТО (ФОТО)
Обсуждено партнерство Азербайджана и НАТО (ФОТО)
Обсуждено партнерство Азербайджана и НАТО (ФОТО)
Обсуждено партнерство Азербайджана и НАТО (ФОТО)
Обсуждено партнерство Азербайджана и НАТО (ФОТО)
Обсуждено партнерство Азербайджана и НАТО (ФОТО)
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