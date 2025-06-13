Иран начал операцию «Строгое наказание»

БАКУ / Trend / – Иран приступил к нанесению сокрушительного удара в ответ на действия Израиля.

Как передаёт Trend, несколько минут назад в рамках решительного ответа на израильскую атаку были выпущены сотни баллистических ракет по территориям, которые Тегеран рассматривает как оккупированные. Операция получила название «Строгое наказание».

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22:37

Израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана и приступили к их перехвату.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в связи с угрозой по всей стране было разослано экстренное предупреждение.

Жителям Израиля предписано немедленно укрыться в защищённых зонах.

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