БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана провело экстренное заседание.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Ирана Масуда Пезешкиана, передает Trend.

Согласно информации, на заседании была проанализирована текущая ситуация в стране и отмечена готовность всех органов исполнительной власти обеспечить основные потребности населения в топливе, лекарствах и других необходимых товарах.

Также была проведена работа по планированию выполнения этих задач.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанёс авиаудары по территории Ирана. В результате атак были ликвидированы высокопоставленные военные, в том числе начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери. Также погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава штаба «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, шесть учёных-ядерщиков и ряд других представителей элиты.

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