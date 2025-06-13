В Азербайджане вступила в силу поправка к закону об отмене предельного возраста пребывания ряда генералов на должностях

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

Trend сообщает, что согласно изменениям в Положение о военной службе, для генералa армии, а также для руководителя и его заместителя, назначаемых на должность соответствующим исполнительным органом в других государственных органах, в которых предусмотрена военная служба, помимо Вооруженных сил Азербайджанской Республики (за исключением структурных подразделений этих государственных органов), возрастной предел не устанавливается.

Лица, достигшие предельного возраста нахождения на действительной военной службе или в запасе, при освобождении с занимаемой должности переводятся с действительной военной службы в запас или в отставку по возрасту.

Согласно изменениям в закон "О воинской обязанности и военной службе", для генерала армии, а также для руководителя и заместителя руководителя органа (учреждения), определяемого соответствующим исполнительным органом, и других государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, помимо Вооруженных сил Азербайджанской Республики (за исключением структурных подразделений этих органов), назначаемых на должность органом (учреждением), определенным соответствующим исполнительным органом, предельный возраст не устанавливается.

Указанные лица, превысившие предельный возраст пребывания на действительной военной службе или в запасе, при освобождении от должности переводятся в запас или в отставку по возрасту.

Документ предусматривает расширение круга лиц, для которых не устанавливается предельный возраст пребывания на действительной военной службе.

Таким образом, помимо генерала армии, предельный возраст не будет устанавливаться для руководителей и заместителей руководителей соответствующих государственных органов, назначаемых Президентом Азербайджана.

Глава государства также подписал указ в связи с вышеупомянутым документом.

Dövlət başçısı sözügedən sənədlə bağlı fərman da imzalayıb.