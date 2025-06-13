Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создается сеть гидрометеорологических наблюдений

Общество Материалы 13 июня 2025 15:54 (UTC +04:00)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создается сеть гидрометеорологических наблюдений

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В рамках создания сети гидрометеорологических наблюдений на освобожденных от оккупации территориях для оценки наземных водных ресурсов на 10 реках были установлены и введены в эксплуатацию 11 автоматических гидрологических станций.

Как сообщает в пятницу региональный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам в городе Ханкенди.

По его словам, с целью изучения метеорологической ситуации на этих территориях установлены 5 автоматических метеостанций, 4 радиоэкологические и 3 агрометеорологические станции.

Он также отметил, что на месторождениях, эксплуатировавшихся в период оккупации, были проведены мониторинговые работы, дана оценка нанесенному ущербу, а также проведена инспекция месторождений полезных ископаемых, в том числе рудных, нерудных и месторождений строительных материалов.

"В то же время завершены геологические оценки на месторождениях строительных материалов Ашагы Гюзляк в Физулинском районе, Хавуслу, Сади и Аракюль в Джебраильском районе, Джахангирбейли и Хумарлы в Зангиланском районе, Муганлы в Губадлинском районе, а также на месторождениях песчано-гравийной смеси Хачынчай в Агдамском районе и Мурадханлы в Губадлинском районе. Продукция с этих месторождений уже используются в сферах строительства и дорожной инфраструктуры",- сказал он.

Вугар Керимов также сообщил, что в ближайшем будущем планируется выставить на аукцион 17 месторождений полезных ископаемых для использования их продукции в строительных и восстановительных работах в регионе.

"Кроме того, восстановлена деятельность Баситчайского государственного природного заповедника и Дашалтинского государственного природного заказника, а также утверждены карты территориальных и санитарно-защитных зон.

В рамках восстановления деятельности Государственного природного заказника Аразбою ведется согласование проекта карты территории заказника с соответствующими государственными органами",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости