На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создается сеть гидрометеорологических наблюдений

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В рамках создания сети гидрометеорологических наблюдений на освобожденных от оккупации территориях для оценки наземных водных ресурсов на 10 реках были установлены и введены в эксплуатацию 11 автоматических гидрологических станций.

Как сообщает в пятницу региональный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам в городе Ханкенди.

По его словам, с целью изучения метеорологической ситуации на этих территориях установлены 5 автоматических метеостанций, 4 радиоэкологические и 3 агрометеорологические станции.

Он также отметил, что на месторождениях, эксплуатировавшихся в период оккупации, были проведены мониторинговые работы, дана оценка нанесенному ущербу, а также проведена инспекция месторождений полезных ископаемых, в том числе рудных, нерудных и месторождений строительных материалов.

"В то же время завершены геологические оценки на месторождениях строительных материалов Ашагы Гюзляк в Физулинском районе, Хавуслу, Сади и Аракюль в Джебраильском районе, Джахангирбейли и Хумарлы в Зангиланском районе, Муганлы в Губадлинском районе, а также на месторождениях песчано-гравийной смеси Хачынчай в Агдамском районе и Мурадханлы в Губадлинском районе. Продукция с этих месторождений уже используются в сферах строительства и дорожной инфраструктуры",- сказал он.

Вугар Керимов также сообщил, что в ближайшем будущем планируется выставить на аукцион 17 месторождений полезных ископаемых для использования их продукции в строительных и восстановительных работах в регионе.

"Кроме того, восстановлена деятельность Баситчайского государственного природного заповедника и Дашалтинского государственного природного заказника, а также утверждены карты территориальных и санитарно-защитных зон.

В рамках восстановления деятельности Государственного природного заказника Аразбою ведется согласование проекта карты территории заказника с соответствующими государственными органами",- добавил он.

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