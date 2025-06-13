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Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба ВС Ирана

Политика Материалы 13 июня 2025 17:21 (UTC +04:00)
Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба ВС Ирана
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в соболезновании говорится:

"Глубоко опечален известием о гибели начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери.

О Мохаммеде Багери, которого я знал лично и который всегда отличался профессионализмом и доброжелательным отношением, останутся теплые воспоминания.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, желаю терпения.

Аллах рехмет элесин!".

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