Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба ВС Ирана

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в соболезновании говорится:

"Глубоко опечален известием о гибели начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери.

О Мохаммеде Багери, которого я знал лично и который всегда отличался профессионализмом и доброжелательным отношением, останутся теплые воспоминания.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, желаю терпения.

Аллах рехмет элесин!".

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