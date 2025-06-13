AZAL отменил сегодняшние рейсы в Индию и Саудовскую Аравию

БАКУ /Trend/ - В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности, отменены рейсы авиакомпании (ЗАО) Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные на 13 июня.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО, отменены рейсы в нижеприведенных направлениях.

* Баку – Лахор – Баку (J2 145/146)

* Баку – Мумбаи – Баку (J2 059/060)

* Баку – Даммам – Баку (J2 8205/8206)

"AZAL считает безопасность полетов приоритетом, внимательно следит за развитием ситуации и оперативно информирует пассажиров о любых изменениях.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр авиакомпании по электронной почте - [email protected]",- отмечается в информации AZAL.

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