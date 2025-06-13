В Агдамском районе найдены фрагменты скелета, предположительно человеческие

АГДАМ /Trend/ - В селе Магсудлу Агдамского района Азербайджана, освобожденном от оккупации, в ходе раскопок были обнаружены фрагменты скелета, предположительно человеческие.

Как передает в пятницу местное бюро Trend, на место обнаружения были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана сообщили, что 12 июня в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении фрагментов костей, предположительно принадлежащих человеку, в районе села Магсудлу Агдамского района.

На место выехали сотрудники прокуратуры при участии криминалиста и эксперта. Был проведен осмотр, в ходе которого останки были надлежащим образом изъяты для проведения экспертиз и лабораторных исследований. Кроме того, были выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

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