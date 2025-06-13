Трамп призвал Тегеран пойти на сделку "пока не стало слишком поздно"

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп призвал официальный Тегеран вернуться за стол переговоров и заключить соглашение.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social.

"Я дал Ирану шанс достичь соглашения. Я сказал им самым решительным тоном: «Просто сделайте это». Но сколько бы они ни старались, как бы ни приближались - у них не получилось",- отметил Д.Трамп.

Президент США подчеркнул, что при таком развитии событий ситуация станет еще хуже.

"Но еще есть время остановить эту резню – Иран должен прийти к соглашению, прежде чем последуют дальнейшие, более жесткие атаки. Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно",- добавил он.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица. Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. В то же время иранская сторона заявляет о планах провести ответный удар по Израилю.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!