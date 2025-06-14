В восточных районах Тегерана слышны взрывы

БАКУ/ Trend/ - В двух районах, расположенных к востоку от Тегерана, были слышны мощные взрывы.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
По информации источников, системы противовоздушной обороны Ирана активированы и ведут огонь по израильским целям в небе над восточными районами иранской столицы.
XXX
04:51
В столице Ирана, Тегеране, возобновлена работа иранских систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
Дополнительной информации пока не предоставлено. Ранее в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране произошла серия взрывов и пожаров.