В восточных районах Тегерана слышны взрывы

БАКУ/ Trend/ - В двух районах, расположенных к востоку от Тегерана, были слышны мощные взрывы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По информации источников, системы противовоздушной обороны Ирана активированы и ведут огонь по израильским целям в небе над восточными районами иранской столицы.

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04:51

В столице Ирана, Тегеране, возобновлена работа иранских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Дополнительной информации пока не предоставлено. Ранее в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране произошла серия взрывов и пожаров.