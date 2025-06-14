Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

В восточных районах Тегерана слышны взрывы

Иран Материалы 14 июня 2025 05:08 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В двух районах, расположенных к востоку от Тегерана, были слышны мощные взрывы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По информации источников, системы противовоздушной обороны Ирана активированы и ведут огонь по израильским целям в небе над восточными районами иранской столицы.

XXX

04:51

В столице Ирана, Тегеране, возобновлена работа иранских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Дополнительной информации пока не предоставлено. Ранее в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране произошла серия взрывов и пожаров.

Лента

Лента новостей

Читать все новости