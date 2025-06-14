В Азербайджане унифицируется форма паспорта памятников недвижимого культурного наследия

БАКУ /Trend Life/ - Унифицируется форма паспорта памятников недвижимого культурного наследия, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

До недавнего времени подготавливаемые соответствующие паспорта не имели единой формы или порядка составления. Каждый орган - министерство культуры, Агентство по туризму, Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» - разрабатывал паспорта по собственным внутренним правилам. В связи с этим возникла необходимость утверждения общих и единых правил, а также унифицированной формы паспорта для всех государственных учреждений, осуществляющих охрану и паспортизацию объектов недвижимого культурного наследия.

С этой целью министерством культуры была предложена поправка в закон Азербайджанской Республики «О защите памятников истории и культуры». На основании данных предложений Милли Меджлисом были утверждены единые правила и форма паспорта для всех государственных органов, отвечающих за охрану и паспортизацию памятников недвижимого культурного наследия.

Принятые изменения в законодательство создают правовую основу для выдачи такого паспорта в соответствии с едиными требованиями, а также для создания электронной базы данных, охватывающей процесс паспортизации памятников по всей стране, говорится в сообщении.

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