Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/ Trend/ - 14 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Trend.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль. Главы государств отметили необходимость скорейшего устранения напряженности, подчеркнули важность решения вопросов путем переговоров.

Президенты Азербайджана и Турции провели обмен мнениями по вопросам повестки дня братских отношений и отношений стратегического союзничества между нашими странами.

В ходе телефонного разговора главы государств также затронули вопросы, связанные с будущими контактами.