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Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 14 июня 2025 20:23 (UTC +04:00)
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - 14 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Trend.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль. Главы государств отметили необходимость скорейшего устранения напряженности, подчеркнули важность решения вопросов путем переговоров.

Президенты Азербайджана и Турции провели обмен мнениями по вопросам повестки дня братских отношений и отношений стратегического союзничества между нашими странами.

В ходе телефонного разговора главы государств также затронули вопросы, связанные с будущими контактами.

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