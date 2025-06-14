Корабли ВМС Азербайджана отбыли для участия в совместных тактических учениях «Хазри-2025» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В соответствии с планом совместной деятельности, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана на 2025 год, корабли и личный состав ВМС Азербайджана отбыли из Баку для участия в совместных тактических учениях «Хазри-2025», которые пройдут при участии кораблей и военнослужащих ВМС обеих стран, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отметим, что совместные тактические учения пройдут в казахстанском секторе Каспийского моря. Цель учений состоит в повышении профессионализма азербайджанских и казахстанских военных моряков и осуществлении обмена опытом.