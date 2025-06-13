Эрдоган резко осудил нападение Израиля на Иран

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике нападение Израиля на Иран, заявив, что израильская администрация пытается втянуть весь регион и мир в катастрофу.

Об этом турецкий лидер написал на официальной странице Х, сообщает Trend.

"С сегодняшнего утра Израиль довел свою стратегию погружения нашего региона в кровь, слезы и нестабильность до крайне опасной стадии, особенно в секторе Газа. Нападения Израиля на нашего соседа - на Иран - очевидная провокация, которая ставит международное право в тупик. Эти нападения, происходящие в то время, когда переговоры по иранской ядерной программе активизировались, а международное давление усилилось из-за бесчеловечных действий, предпринятых против Газы, ясно показывают, что Израиль не признает правил.

Администрация Нетаньяху своими бездумными, агрессивными и не признающими права действиями втягивает наш регион и весь мир в катастрофу. Международное сообщество уже должно сказать "стоп" израильскому бандитизму, нацеленному на подрыв глобальной и региональной стабильности", - написал Эрдоган.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица.

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