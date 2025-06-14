В результате ракетного удара Ирана в Израиле погибли 4 человека, более 70 получили ранения

БАКУ /Trend/ - В результате баллистических ракетных ударов, нанесенных Ираном по Израилю, погибли 4 человека, более 70 получили ранения.

Об этом в субботу передает Trend со ссылкой на издание Jerusalem Post.

Сообщается, что помимо пострадавших, ракетные удары привели к серьезным разрушениям в Тель-Авиве и Рамат-Гане. Есть опасения, что под завалами все еще могут находиться люди.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное Обещание III»: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к человеческим жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.

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