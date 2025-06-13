Назван объем ипотечных кредитов в Азербайджане, выданных по гослинии
По линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики выданы кредиты почти 55 тысячам заемщиков.
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