В Азербайджане увеличилась добавленная стоимость в секторе туризма

БАКУ /Trend/ - Добавленная стоимость, созданная в секторе туризма в Азербайджане, за 7 лет выросла на 30 процентов и достигла 3,1 миллиарда манатов в 2024 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в туристическом центре Шахдаг, сказала заместитель начальника отдела туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Азербайджана Гюнай Байрамова.

По ее словам, в 2020 году из-за пандемии в туристическом секторе было зафиксировано сокращение на 58,9 процента.

"Тем не менее в 2018–2024 годах ВВП, произведенный в сфере размещения туристов и общественного питания, в среднем ежегодно увеличивался на 3,8 процента. В январе–апреле 2025 года рост ВВП в туристическом секторе составил 12,8 процента", - добавила она.

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