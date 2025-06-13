Глава МАГАТЭ выразил готовность посетить Иран для инспекции ядерных объектов

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о своей готовности посетить Иран для оценки ситуации на ядерных объектах после израильских ударов, передает Trend.

"Я готов взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы способствовать защите ядерных объектов и обеспечению их исключительно мирного использования в соответствии с мандатом Агентства. Это включает возможность направления в Иран экспертов по ядерной безопасности в дополнение к нашим инспекторам по гарантиям - если потребуется - для проверки надёжной защиты объектов и их использования исключительно в мирных целях", - заявил он.

Гросси добавил, что проинформировал соответствующие власти о своей готовности в ближайшее время выехать в Иран для оценки обстановки и содействия обеспечению ядерной безопасности и нераспространения.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по территории Ирана. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил чрезвычайное положение по всей стране.

В результате израильской атаки, как утверждается, погибли многие военнослужащие, включая начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Хусейна Багери, а также группу членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и главнокомандующего КСИР Хоссейна Салами.