Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана погиб в результате израильских ударов

Иран Материалы 13 июня 2025 09:34 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В результате израильского военного авиаудара по Ирану погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммед Хусейн Багери.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, вместе с ним погибли и несколько военнослужащих.

Отметим, что прошлой ночью в результате израильского военного авиаудара по Ирану погибла группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости