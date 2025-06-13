Начальник штаба Вооруженных сил Ирана погиб в результате израильских ударов

БАКУ /Trend/ - В результате израильского военного авиаудара по Ирану погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммед Хусейн Багери.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, вместе с ним погибли и несколько военнослужащих.

Отметим, что прошлой ночью в результате израильского военного авиаудара по Ирану погибла группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

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