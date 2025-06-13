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Установлены личности еще двух лиц, погибших в результате атаки Израиля на Иран

Иран Материалы 13 июня 2025 09:22 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В результате атаки Израиля на Иран погибли иранский депутат и ученый-физик.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на иранские СМИ, погибли депутат иранского парламента и бывший председатель Организации по атомной энергии Фирудин Аббаси и иранский физик, ректор Исламского университета Азад Мохаммед Мехди Тегеранчи.

Отметим, что прошлой ночью в результате израильского военного авиаудара по Ирану погибла группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

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