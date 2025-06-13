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Премьер-министр Пакистана осудил израильские удары по территории Ирана

Иран Материалы 13 июня 2025 11:10 (UTC +04:00)
Премьер-министр Пакистана осудил израильские удары по территории Ирана
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил израильские удары по территории Ирана, передает Trend.

"Я решительно осуждаю сегодняшнюю неспровоцированную атаку Израиля на Иран. Выражаю искренние соболезнования народу Ирана в связи с гибелью людей в результате этого нападения.

Это серьезный и крайне безответственный шаг, вызывающий глубокую обеспокоенность и способный ещё больше дестабилизировать и без того нестабильный регион", - написал он на своей странице в соцсети X.

Шариф добавил, что Пакистан призывает международное сообщество и ООН "незамедлительно предпринять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, угрожающей региональному и глобальному миру".

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