В Анкаре состоялось заседание в связи с текущей ситуацией в регионе

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром обороны Яшаром Гюлером, начальником Генерального штаба генералом армии Метином Гюраком и главой Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрахимом Калыном.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Турции, передает Trend.

На встрече обсуждались атака Израиля на Иран и ее возможные последствия.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанёс авиаудары по территории Ирана. В результате атак были ликвидированы высокопоставленные военные, в том числе начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери. Также погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава штаба «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, шесть учёных-ядерщиков и ряд других представителей элиты.

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