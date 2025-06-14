Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

На этой неделе в Азербайджане подорожали золото и платина, снизилась цена на серебро и палладий, при этом по всем позициям зафиксированы колебания средней стоимости по сравнению с предыдущей неделей.

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