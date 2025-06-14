МИД России выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан из Ирана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел России выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана.

Как сообщает Trend, по данным ведомства, в ночь на 14 июня при участии Посольства России в Иране и Посольства России в Азербайджане первая группа в составе 86 человек, из них двое детей, пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через пункт пропуска "Астара".

"Выражаем благодарность азербайджанской стороне за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на Родину", - говорится в заявлении МИД.