В Иране введены ограничения на доступ в интернет

БАКУ /Trend/ - После нанесения Израилем авиаударов в Иране были введены определенные ограничения на доступ в интернет.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство связи и информационных технологий Ирана.

Согласно информации, решение о временном введении ограничений было принято соответствующими структурами с учетом особой обстановки в стране.

Сообщается, что после восстановления нормальной обстановки указанные ограничения будут сняты.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица. Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. В то же время иранская сторона заявляет о планах провести ответный удар по Израилю.

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