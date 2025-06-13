МИД Азербайджана распространил заявление по поводу израильско-иранского конфликта

БАКУ /Trend/ - Азербайджан серьезно обеспокоен военными операциями, проведенными Государством Израиль на территории Исламской Республики Иран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Азербайджан решительно осуждает обострение ситуации и призывает стороны разрешать имеющиеся разногласия исключительно в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатии.

Особо подчеркиваем важность обеспечения безопасности гражданского населения и объектов.

С целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке важно продолжать дипломатические контакты и усилия в рамках соответствующих международных механизмов",- отмечается в заявлении ведомства.

Отметим, что израильские ВВС нанесли удар по территории Ирана.

Наряду с этим министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение.

В результате военного авиаудара израильской армии по Ирану погибло множество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!