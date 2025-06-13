Увеличение биоразнообразия на освобожденных территориях Азербайджана находится в центре внимания - замминистра

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Увеличение биоразнообразия на освобожденных от оккупации территориях находится в центре внимания.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам, проходящем в городе Ханкенди.

"В соответствии с мерами по увеличению биоразнообразия и восстановлению экосистемы на территорию Джебраильского района выпущено 33 джейрана, на территорию Лачинского района – 5 соколов, 4 восточнокавказских тура и 10 куропаток, а на территорию Кяльбаджарского района – 3 безоаровых козла.

Кроме того, на сегодня в реки Баситчай, Хакаричай, Конделенчай и Бергюшад, а также в Конделенчайское, Суговушанское и Хачинчайское водохранилища выпущено в целом более 1,3 миллиона мальков форели и карповых", - сказал он.

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