Онкологическая диагностика - шаг к эффективному лечению - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Онкологическая диагностика - шаг к эффективному лечению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе выступления на Первом конгрессе онкологов Организации тюркских государств в Баку заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По словам министра, ранняя диагностика, внедрение комплексных подходов и государственная поддержка коренным образом изменили отношение к онкологическим заболеваниям в стране.

"Сегодня диагноз "рак" воспринимается не как приговор, а как начало пути к возможному и эффективному лечению, ориентированному на сохранение и восстановление качества жизни пациента",- отметил он.

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