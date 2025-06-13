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Онкологическая диагностика - шаг к эффективному лечению - Теймур Мусаев

Общество Материалы 13 июня 2025 12:42 (UTC +04:00)
Онкологическая диагностика - шаг к эффективному лечению - Теймур Мусаев

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Онкологическая диагностика - шаг к эффективному лечению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе выступления на Первом конгрессе онкологов Организации тюркских государств в Баку заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По словам министра, ранняя диагностика, внедрение комплексных подходов и государственная поддержка коренным образом изменили отношение к онкологическим заболеваниям в стране.

"Сегодня диагноз "рак" воспринимается не как приговор, а как начало пути к возможному и эффективному лечению, ориентированному на сохранение и восстановление качества жизни пациента",- отметил он.

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