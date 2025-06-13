БАКУ /Trend/ - Посольство США в Израиле направило предупреждение всем сотрудникам и членам их семей с призывом соблюдать меры предосторожности.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Дипломатическая миссия рекомендовала не покидать текущее место пребывания до получения дальнейших указаний.

Накануне посольство уже советовало сотрудникам и их семьям воздержаться от поездок за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!