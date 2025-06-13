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Посольство США в Израиле направило предупреждение всем сотрудникам

Израиль Материалы 13 июня 2025 10:47 (UTC +04:00)

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Посольство США в Израиле направило предупреждение всем сотрудникам и членам их семей с призывом соблюдать меры предосторожности.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Дипломатическая миссия рекомендовала не покидать текущее место пребывания до получения дальнейших указаний.

Накануне посольство уже советовало сотрудникам и их семьям воздержаться от поездок за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы.

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