Советник Верховного лидера Ирана находится в тяжелом состоянии

БАКУ /Trend/ - Состояние советника Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи, адмирала Али Шамхани оценивается как тяжелое.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в результате воздушных ударов Израиля по Ирану был поражен также дом Али Шамхани. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи дают крайне низкие шансы на его выживание.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица.

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