Ответ Ирана будет жестким и законным - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Ответ Ирана на израильские авиаудары будет жестким и законным.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем обращении к народу.

В обращении говорится, что иранский народ и официальные лица не будут молчать перед лицом этого нападения, а законный ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о содеянном.

Президент Ирана также подчеркнул, что в результате ударов Израиля по Тегерану и другим городам страны погибли многие мирные жители, включая женщин и детей, а также военные командиры и ученые-ядерщики. На атаку, произошедшую прошлой ночью, Иран непременно даст ответ.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица. Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. В то же время иранская сторона заявляет о планах провести ответный удар по Израилю.

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