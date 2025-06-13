Подтвердите свою личность на digital.login с SİMA KYC!

БАКУ/ Trend/ - Цифровое решение «SİMA KYC», разработанное ООО «AzInTelecom», — одной из компаний AZCON Холдинга, было интегрировано в единую систему доступа «digital.login», относящуюся к Агентству инноваций и цифрового развития.

Теперь обращения новых пользователей, зарегистрировавшихся на платформе «digital.login», будут подтверждаться с помощью «SİMA KYC» в кратчайшие сроки. При регистрации на портале digital.login.gov.az с использованием идентификационного номера пользователь сначала вводит свой ПИН-код и серийный номер удостоверения личности. Далее проводится видеозапись его лица, после чего загружается фотография документа. Завершающим этапом становится верификация личности с помощью цифрового решения «SİMA KYC», основанного на технологии распознавания лица.

Таким образом, в процессе видео регистрации на платформе «digital.login» применяется технология искусственного интеллекта «SİMA KYC», что обеспечивает мгновенную обработку обращений.

Необходимо отметить, что цель данной интеграции — повышение безопасности личных кабинетов граждан в системе «digital.login», а также улучшение пользовательского опыта.

«SİMA KYC» выступает в роли цифрового моста между организациями и пользователями, предоставляя возможность идентификации личности в режиме реального времени. Данное решение может применяться во всех процессах, где требуется подтверждение личности.

Более подробную информацию о SİMA KYC можно получить на сайте sima.az или, позвонив в контактный центр по номеру 157.

Доступ к системе «digital.login» также возможен с использованием новой цифровой подписи SİMA. Для этого необходимо загрузить приложение «SİMA İmza» на мобильное устройство и завершить процесс регистрации.