В текущей ситуации нет никаких оснований для проведения очередного раунда переговоров с США - Арагчи

БАКУ /Trend/ - При продолжающихся атаках Израиля на Иран нет никаких оснований для проведения очередного раунда переговоров с США относительно ядерной программы Ирана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

По его словам, атака Израиля на ядерные объекты Ирана является полностью незаконной, а инициированное США и тремя европейскими странами одобрение резолюции Международного агентства по атомной энергии против Ирана создало условия и повод для израильских ударов по иранским ядерным объектам.

Министр иностранных дел заявил, что Иран ожидает, что все страны, поддерживающие мир, осудят атаки Израиля на Иран.

"Иран решительно ответил на атаки Израиля, защищая свой суверенитет и безопасность, и настаивает на использовании своего законного права на взаимные шаги", - отметил Арагчи.

Кайя Каллас выразила обеспокоенность ростом напряженности в регионе и заявила о готовности ЕС поддерживать дипломатические усилия в Совете безопасности по обеспечению мира и снижению напряженности в регионе.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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