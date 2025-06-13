Стало известно количество туристов, посетивших турцентр "Шахдаг" в этом году

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года туристический центр Шахдаг посетили 170 тысяч 785 человек.

Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в турцентре, сказал председатель ЗАО "Туристический центр Шахдаг" Рустам Наджафов, сообщает Trend.

Он отметил, что этот показатель на 35% больше, чем за тот же период прошлого года.

"За 6 месяцев этого года в отелях, функционирующих в туристическом центре Шахдаг, переночевали 90 тысяч 890 человек.

В настоящее время в туристическом центре Шахдаг действуют 15 канатных дорог. Уже проложены километры лыжных трасс, планируется, что это будет 10 километров. Ожидается, что количество канатных дорог увеличится до 17. Здесь используется 538 единиц оборудования для искусственного снега, что является действительно большим показателем", - добавил председатель.

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