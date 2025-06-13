Назначен новый главнокомандующий КСИР

БАКУ /Trend/ - Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи назначил генерала армии Мухаммеда Пакпура главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

"Учитывая гибель командующего КСИР Хоссейна Салами в результате израильских авиаударов по Ирану, вы назначаетесь на должность главнокомандующего с присвоением звания генерала армии", - говорится в назначении.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!