Информация о полетах азербайджанских военных самолетов на границе с Ираном не соответствует действительности - MEDİA

БАКУ /Trend/ - На фоне обострения отношений между Израилем и Ираном в зарубежном сегменте социальных сетей распространяется недостоверная информация о якобы полётах азербайджанских военных самолетов на границе с Ираном.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в информации, распространенной Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA).

Отмечается, что эти «новости», подготовленные с целью информационных манипуляций, являются фейком.

"Призываем общественность доверять исключительно информации, распространяемой официальными источниками, а журналистов и общественных активистов - всегда проявлять принципиальность и сохранять бдительность в условиях, когда усиливаются кампании, основанные на ложной информации", - отмечается в сообщении Агентства.

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