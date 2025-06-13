Кризис между Израилем и Ираном может повлиять на рынок нефти - МЭА

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол выразил обеспокоенность в связи с ударами Израиля по Ирану, передает Trend.

"МЭА внимательно отслеживает влияние обострения между Израилем и Ираном на нефтяные рынки", - заявил он, отметив, что на сегодня рынки остаются хорошо обеспеченными, однако агентство готово принять меры при необходимости.

"Система нефтяной безопасности МЭА включает более 1,2 миллиарда баррелей стратегических запасов и уже доказала свою ключевую роль в защите мировой экономики", - написал Бирол на своей странице в X.

Ранее нидерландская банковская группа ING предупредила, что в случае продолжения напряжённости между Ираном и Израилем цены на нефть могут превысить отметку в 150 долларов за баррель.

Цены на нефть выросли на более чем 7% утром 13 июня после сообщений об израильских авиаударах по иранским ядерным и военным объектам. Как отмечается в комментарии ING, размещённом на специализированном ресурсе, эта серьёзная эскалация на Ближнем Востоке вызвала рост геополитических рисков и соответствующих премий на мировом энергетическом рынке.

Напомним, что в ночь на 13 июня серия взрывов прогремела в ряде ключевых регионов Ирана - в Тегеране, Исфахане и вблизи стратегически важного ядерного объекта в Натанзе. Взрывы стали результатом скоординированной воздушной операции ВВС Израиля по объектам, связанным с иранской ядерной программой и ракетным производством.

В ответ иранские силы ПВО были приведены в состояние повышенной готовности, воздушное пространство над рядом регионов было закрыто, а международный аэропорт имени Имама Хомейни временно приостановил работу.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что ядерные объекты в Исфахане и Бушере не пострадали, однако комплекс в Натанзе оказался под ударом. При этом повышения уровня радиации зафиксировано не было.